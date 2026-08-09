Μεγάλη είναι η κίνηση σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων στο Κιλκίς, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές στο ρεύμα εξόδου από την Ελλάδα.

Η εικόνα είναι αντίστροφη σε σχέση με το Σάββατο (08/08), καθώς χιλιάδες τουρίστες από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και χώρες της Κεντρικής Ευρώπης παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, με την αναμονή να ξεπερνά ήδη τη μία ώρα.

Στο «κόκκινο» η έξοδος

Η κατάσταση στις λωρίδες κυκλοφορίας παρουσιάζει πλήρη ανατροπή σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα, όταν οι καθυστερήσεις για όσους εισέρχονταν στην Ελλάδα έφταναν ακόμη και τις 4 ώρες.

Σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, το κύριο βάρος έχει μετατοπιστεί στο ρεύμα εξόδου.

Οικογένειες, ζευγάρια και παρέες από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, αλλά και μετανάστες που κατευθύνονται προς τη Γερμανία, παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.

Βίντεο δείχνει την κίνηση στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων:

Βίντεο δείχνει την κίνηση στο τελωνείο των Ευζώνων:

Φόβοι για περαιτέρω αύξηση της αναμονής

Σύμφωνα με το voria.gr, ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται λεπτό με το λεπτό, με την αναμονή για τη διέλευση των ελληνικών συνόρων να ξεπερνά ήδη τη μία ώρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του τελωνείου, ο χρόνος αναμονής και το μήκος της ουράς αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω όσο περνάει η ώρα.

Αιτία είναι η αναχώρηση τόσο των αδειούχων του Αυγούστου όσο και των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου από τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι επιστρέφουν στις χώρες τους.