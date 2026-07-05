Ταλαιπωρία υφίστανται εκατοντάδες ταξιδιώτες το τελευταίο διάστημα οι οποίοι επιχειρούν για περάσουν τον μεθοριακό σταθμό των Κήπων, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό και σχετική καταγγελία που απέστειλε αναγνώστης στην ιστοσελίδα μας, η κατάσταση στο σημείο περιγράφεται ως άκρως προβληματική, με οχήματα να σχηματίζουν ουρές και τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου.

Η εμπειρία των πολιτών που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, όπως επισημαίνεται στο μήνυμα του αναγνώστη που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο σημείο με την οικογένειά του, η αναμονή κάτω από αυτές τις συνθήκες προκαλεί έντονο εκνευρισμό και εξάντληση.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο αν αναλογιστεί κανείς ότι ταξιδεύουν και με μικρά παιδιά, τα οποία αναγκάζονται να υπομένουν την καθυστέρηση μέσα στα αυτοκίνητα.