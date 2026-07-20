Το νομοσχέδιο που ρυθμίζει αυστηρά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, φέρνοντας σημαντικές ανατροπές στην κυκλοφορία τους με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ξεκαθάρισε ότι οι ρυθμίσεις αυτές προωθούνται άμεσα και αυτόνομα μέσα στο καλοκαίρι, καθώς η προστασία της ανηλικότητας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και δεν μπορεί να περιμένει τις συνολικές αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο», εξήγησε.

Η βασικότερη αλλαγή αφορά την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται η απαγόρευση πώλησης ή μίσθωσης των οχημάτων αυτών σε παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας από τις εταιρείες.

Μια ακόμα κρίσιμη παρέμβαση είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για όλους τους χρήστες, ανεξαιρέτως. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων και την ευκολότερη ταυτοποίηση των ιδιοκτητών, δημιουργείται ένα ειδικό ψηφιακό μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι έλεγχοι γίνονται αυστηρότεροι και οι κυρώσεις γίνονται πολύ πιο βαριές σε περιπτώσεις υψηλής παραβατικότητας, όπως για παράδειγμα όταν εντοπίζονται πατίνια να κυκλοφορούν σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, όπου η παρουσία τους απαγορεύεται.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι οι γενικοί κανόνες ασφαλείας παραμένουν σε ισχύ για κάθε οδηγό.

«Οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους: κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα, θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται», ανέφερε.