Η διαδικασία απομάκρυνσης των καλωδίων των τρόλεϊ ξεκίνησε από τον Πειραιά, στο πλαίσιο του σχεδίου αναβάθμισης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το έργο που αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες, περιλαμβάνει την αποξήλωση 143 χιλιομέτρων καλωδίων, περίπου του 70% του υφιστάμενου δικτύου. Τα σημερινά δρομολόγια των τρόλεϊ θα αντικατασταθούν σταδιακά από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Η έναρξη των εργασιών είχε καθυστερήσει λόγω των αντιδράσεων των εργαζομένων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι το νέο σύστημα δεν θα προσφέρει οικονομικό όφελος και πως δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος για την κατάργηση του δικτύου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε σε συνέντευξή του, ότι η συγκεκριμένη ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, για την Αθήνα και τον Πειραιά. Τόνισε ότι ύστερα από περισσότερα από 70 χρόνια λειτουργίας, το δίκτυο των τρόλεϊ ολοκληρώνει τον κύκλο του, καθώς η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη μετάβαση σε ηλεκτρικά λεωφορεία.

Όπως είπε, η ενέργεια που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα τα τρόλεϊ, μπορεί πλέον να παρέχεται με πιο αποδοτικό τρόπο από τα νέα οχήματα, προσφέροντας βελτιώσεις τόσο τεχνικά και αισθητικά, όσο και σε επίπεδο δημοσίου συμφέροντος.

Οι πρώτες δύο γραμμές που καταργούνται είναι οι 17 και 20, οι οποίες από αύριο θα λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρικά λεωφορεία. Παράλληλα, η αντικατάσταση του δικτύου θα επεκταθεί σταδιακά σε όλο τον Πειραιά και την Αθήνα.