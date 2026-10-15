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Αίσιο τέλος είχε η κινητοποίηση των Αρχών το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στο Ίλιον, έπειτα από απειλή άνδρα να βάλει τέλος στη ζωή του.
Φώναζε ότι θα αυτοκτονήσει
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μπαλκόνι κτηρίου επί της οδού Εκάβης, όπου ο άνδρας, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, φώναζε προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.
Άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνδράμοντας στην επιχείρηση με τρεις πυροσβέστες και ένα όχημα.
Χάρη στην επιτυχή παρέμβαση των Αρχών, ο άνδρας ηρέμησε και πείστηκε να απομακρυνθεί από το μπαλκόνι, με το επεισόδιο να λήγει με ασφάλεια και χωρίς κανέναν τραυματισμό.