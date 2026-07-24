Η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, σηματοδοτεί την αυλαία για τον Δακτύλιο στο κέντρο της πρωτεύουσας όσον αφορά την περίοδο 2025-2026. Το μέτρο αναστέλλεται παραδοσιακά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, γεγονός που σημαίνει ότι από αύριο, Σάββατο 25 Ιουλίου, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο χωρίς κανέναν περιορισμό.

Τι ισχύει για σήμερα

Για τη σημερινή, τελευταία ημέρα εφαρμογής του μέτρου, οι περιορισμοί της εκ περιτροπής κυκλοφορίας με το σύστημα των μονών-ζυγών διατηρούνται κανονικά, αλλά αποκλειστικά από τις 07:00 έως τις 15:00. Αμέσως μετά τις τρεις το μεσημέρι, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας απελευθερώνεται πλήρως για όλα τα οχήματα ανεξαιρέτως.

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο που ολοκληρώνει σήμερα τον κύκλο του αφορά την περιοχή που περικλείεται από τους παρακάτω οδικούς άξονες:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Η επιστροφή το φθινόπωρο

Η κυκλοφοριακή «ανάσα» στο κέντρο της Αθήνας θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η επαναφορά του Δακτυλίου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία για την έναρξη της νέας περιόδου δεν έχει ακόμη κλειδώσει και αναμένεται να ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση των συναρμόδιων αρχών.