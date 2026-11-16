Ένα βήμα πιο κοντά στην έκδοση βρίσκονται τα νέα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας Υπηρεσιακής Χρήσης (ΕΔΤΥΧ) των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το ΓΕΕΘΑ κατακύρωσε τον διαγωνισμό για την προμήθεια 150.000 καρτών, των μηχανημάτων προσωποποίησης και του λογισμικού εκτύπωσης.

Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης θα καθοριστεί με χωριστή πράξη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Με την απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2026, που υπογράφει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, η προμήθεια κατακυρώνεται σε συγκεκριμένη εταιρεία και η διαδικασία περνά στο στάδιο που προηγείται της υπογραφής της σύμβασης.

Ο ανάδοχος έχει προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ για να προσέλθει για την υπογραφή.

Ποιοι θα πάρουν τα νέα δελτία

Η ΚΥΑ Σ.1912/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1147 της 6ης Μαρτίου 2026, προβλέπει δύο τύπους δελτίου ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου. Για τους μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, τους ΕΠΟΠ, τους ΕΜΘ και τις λοιπές κατηγορίες αξιωματικών που ορίζει η απόφαση, το δελτίο θα είναι πολυανθρακική κάρτα διαστάσεων 85,6 × 54 χιλιοστών.

Για τους εφέδρους και δόκιμους εφέδρους αξιωματικούς, τους σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών, τους ΟΒΑ και τους οπλίτες θητείας προβλέπεται πλαστικοποιημένο έντυπο διαστάσεων 8 × 5 εκατοστών.

Στο δελτίο θα αναγράφονται, μεταξύ άλλων, ο βαθμός και το Όπλο, το Σώμα ή η ειδικότητα του κατόχου, ο αριθμός μητρώου ή ο αντίστοιχος στρατιωτικός αριθμός και ο Προσωπικός Αριθμός. Κατά την πρώτη έκδοση του νέου δελτίου, όσοι έχουν ήδη στρατιωτική ταυτότητα διατηρούν τον μοναδικό αριθμό της.

Τι ισχύει μέχρι να εκδοθούν

Όπως αναφέρει το Kranosgr.com, τον Ιούλιο, με τη διαταγή που κοινοποιήθηκε στις Μονάδες υπενθυμίστηκε ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 έληξε η αποδεικτική ισχύς των παλαιών στρατιωτικών ταυτοτήτων για χρήση εκτός υπηρεσίας.

Για την ταυτοπροσωπία στις συναλλαγές εκτός υπηρεσίας χρησιμοποιείται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Το ΕΔΤΥΧ αποδεικνύει τη στρατιωτική ιδιότητα και προορίζεται αποκλειστικά για υπηρεσιακή χρήση.

Στο μεσοδιάστημα, οι στρατιωτικοί που έχουν ήδη στρατιωτική ταυτότητα συνεχίζουν να τη χρησιμοποιούν ως υπηρεσιακό δελτίο. Η ημερομηνία έναρξης έκδοσης των νέων ΕΔΤΥΧ θα οριστεί με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αφού ληφθεί υπόψη η τεχνική ετοιμότητα της Διοίκησης.

Η απόφαση κατακύρωσης της 16ης Νοεμβρίου δεν ορίζει ημερομηνία χορήγησης.

Mε πληροφορίες από Kranosgr.com