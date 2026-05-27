Στην πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας των ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια προχωρά η Κυβέρνηση, όπως ανέφερε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κούβελα, με θέμα «Ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους» ανέφερε ότι η πολιτεία προχωρά σε δραστικά μέτρα καθώς πολλοί ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση πατινιού «περίπου ως βιντεοπαιχνίδι».

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα βάζει οριστικό «στοπ» στους ανήλικους αναβάτες, καθώς θσπίζεται πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε οποιονδήποτε δρόμο.

Το μέτρο είναι οριζόντιο και αφορά τόσο τα ιδιόκτητα όσο και τα μισθωμένα πατίνια.

Επίσης, το σχετικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές δεκαήμερο, αυστηροποιεί τους κανόνες για τους ιδιοκτήτες αλλά και τους εμπόρους.

Επεκτείνεται το πλαίδιο της υποχρεωτικής ασφάλισης, το οποίο πλέον θα καλύπτει υποχρεωτικά και τον οδηγό, όταν πρόκειται για πατίνι ιδιωτικής χρήσης.

Τέλος θα μπει και μπλόκο στα «πειραγμένα» πατίνια: Ο αναπληρωτής υπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα στις εμπορικές επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας ότι η πώληση ηλεκτρικών πατινιών με όριο ταχύτητας άνω των 25 χλμ./ώρα είναι παράνομη πράξη, η οποία στο εξής θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά.