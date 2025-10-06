Τέλος μπαίνει στο θρίλερ με τις εργαστηριακές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας εξέδωσε την πολυαναμενόμενη δικαστική απόφαση, με την οποία δίνει το «πράσινο φως», όχι μόνο για νέες ταυτοποιήσεις μέσω DNA, αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, μετά από αιτήματα συγγενών που έχουν ζητήσει εκταφή.

Με τη συγκεκριμένη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους μπορούν να ζητήσουν όσοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών το επιθυμούν.

Η παραγγελία δόθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (6/10), στο πλαίσιο σημερινής παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προκειμένου να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των Ιατροδικαστών των Τεμπών, που είχε αρχειοθετηθεί το καλοκαίρι του 2024, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Με αυτό τον τρόπο, βρέθηκε η φόρμουλα προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του, που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Να σημειωθεί πως η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας αρχικά είχε παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ζητώντας ωστόσο τότε μόνο τη διενέργεια εξέτασης DNA.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, η συγκεκριμένη προκαταρκτική συγχωνεύεται στη νέα παραγγελία, και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του θα προχωρήσει.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η δικαστική απόφαση, που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», είναι σε γνώση των οικογενειών των θυμάτων.

Διαβάστε την απόφαση που εξασφάλισε η «Ζούγκλα»:

«Παρακαλούμε να ενεργήσετε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.2023, οι οποίοι να καταθέσουν αν επιθυμούν και ποιοι να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές – τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της ταφής. Σε θετική περίπτωση διενεργηθούν αυτές (εξετάσεις) από αρμόδια κατάλληλο εργαστήριο με τις εγγυήσεις των άρθρων 185 Π.Κ. άμεσο. Επισημαίνεται ότι εφόσον λάβει χώρα εκταφή, να γίνει με σεβασμό σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο, παρουσία ιατροδικαστή, αρμόδιας αστυνομικής αρχής και ΔΕΕ. Ακολούθως να κληθούν χωρίς όρκο να δώσουν εξηγήσεις εκ μέρους των εμπλεκομένων προσώπων (ιατρούς – ιατροδικαστές)».

Στην παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητείται να ικανοποιηθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις του γιου του, καθώς θεωρείται συνταγματικό του δικαίωμα.

Επίσης στο μικροσκόπιο μπαίνει και πάλι η υπόθεση με τους Ιατροδικαστές καθώς οι Δικαστικές Αρχές ζητούν να γίνει και πάλι έρευνα.