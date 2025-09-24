Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε επέκταση της αναστολής χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε πέντε ακόμη περιοχές, μετά την απόφαση για παράταση του μέτρου στο κέντρο της Αθήνας έως το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, τα Χανιά, την Πάρο και τη Χαλκιδική, περιοχές όπου η τουριστική ζήτηση έχει εκτοξεύσει τις καταχωρήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων, δημιουργώντας σοβαρή στεγαστική κρίση.

Η μαζική διάθεση ακινήτων στις πλατφόρμες έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα για μακροχρόνια μίσθωση και έχει οδηγήσει σε αύξηση ενοικίων έως 20% την τελευταία διετία.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα θυμίζει ολοένα και περισσότερο την Αθήνα με τις καταχωρήσεις για Airbnb να αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα να έχουν εξαφανιστεί οι αγγελίες ακινήτων για παραδοσιακή μίσθωση. Στα Χανιά, οι τοπικές αρχές ζητούν άμεσα περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της πόλης ενώ σε Σαντορίνη, Πάρο και Χαλκιδική η υπερβολική ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση έχει προκαλέσει σοβαρές στεγαστικές στρεβλώσεις, με τους μόνιμους κατοίκους να δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν προσιτή κατοικία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2025, τα διαθέσιμα ακίνητα Airbnb ανήλθαν σε 245.944, προσφέροντας 1.078.000 κλίνες, 57.000 περισσότερες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η πληρότητα διατηρήθηκε στο 51%, δείχνοντας σταθερή ζήτηση. Η Αττική παραμένει πρώτη, συγκεντρώνοντας σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού δυναμικού, ενώ ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία με 26.000 ακίνητα.

Το νέο φορολογικό πλαίσιο

Λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή, την 1η Οκτωβρίου, του νέου αυστηρότερου πλαισίου λειτουργίας των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, η ΑΑΔΕ εξέδωσε επικαιροποιημένο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι:

Από 1ης Ιανουαρίου 2024, ως βραχυχρόνια θεωρείται η μίσθωση έως 59 ημερών χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών πέραν των κλινοσκεπασμάτων, ανεξάρτητα από το αν γίνεται μέσω πλατφόρμας ή όχι.

Μισθώσεις 60 ημερών και άνω χαρακτηρίζονται ως μακροχρόνιες με υποχρέωση υποβολής δήλωσης μίσθωσης.

Αν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων, το ακίνητο θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και απαιτείται έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην Αθήνα (1ο, 2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα) μπορούν να εγγραφούν εκ νέου ακίνητα στο μητρώο, εφόσον είχαν καταχωρηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με ειδικές προβλέψεις για νέες συμβάσεις, αλλαγή διαχειριστή ή μεταβίβαση.

Νέοι ιδιοκτήτες/διαχειριστές πρέπει να εγγράφουν εκ νέου το ακίνητο στο μητρώο για να λάβουν νέο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Ένα φυσικό πρόσωπο με έως δύο ακίνητα αποκτά εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ενώ από τρία ακίνητα και άνω υπάγεται σε ΦΠΑ 13% για το σύνολο των μισθώσεων.

Οι ακυρώσεις μισθώσεων δηλώνονται υποχρεωτικά με τροποποιητική δήλωση στο μητρώο, είτε προβλέπεται καταβολή ποσού είτε όχι.

Αλλοδαποί ιδιοκτήτες πρέπει να αποκτούν ελληνικό ΑΦΜ για να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τι θα ισχύσει για την Αθήνα

Και το 2026 θα ισχύσει η απαγόρευση νέων αδειών για τα ακίνητα που βρίσκονται στο 1ο,2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Παρ’ όλα ένα τέτοιο ακίνητο μπορεί να πάρει νέο Αριθμό στο Μητρώο Εγγραφής Βραχυχρόνιας διαμονής εφόσον ήταν εγγεγραμμένο στο μητρώο έως την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Ενδεικτικά η ΑΑΔΕ αναφέρει τις εξής περιπτώσεις:

α) Κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης λόγω λύσης της προηγούμενης με νέο ή τον ίδιο μισθωτή/υπεκμισθωτή,

β) Μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή, χωρίς μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

γ) Μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή εξαιτίας μεταβίβασης του ακινήτου ή κληρονομικής διαδοχής,

δ) Επανεγγραφή του ίδιου ακινήτου από τον ίδιο Διαχειριστή, λόγω προηγούμενης διακοπής του ΑΜΑ

Μια μίσθωση θεωρείται βραχυχρόνια όταν συμφωνείται για έως 59 ημέρες. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, συμφωνηθεί αναμίσθωση στον ίδιο μισθωτή, η χρονική διάρκεια της αναμίσθωσης, για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη, εξετάζεται αυτοτελώς.