Της Λυδίας Παππά

Σε τρεις μήνες φυλάκιση για εξύβριση και 5.500 ευρώ χρηματική ποινή για ελαφριά σωματική βλάβη σε βάρος του 14χρονου γιου του, καταδικάστηκε την Παρασκευή (7/11) από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο γνωστός τενόρος της Λυρικής Σκηνής. Στην ποινή του δόθηκε τριετής αναστολή.

Ο 14χρονος,που ήταν παρών στο δικαστήριο μαζί με τη μητέρα του είχε δώσει ήδη κατάθεση, όταν καταγγέλθηκε το επεισόδιο την περασμένη Τρίτη.

Σε αυτή ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν μου έδωσε να φάω, μετά από λίγο τον άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο με την διευθύντρια για τις απουσίες μου. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, του είπα ότι δεν έχει την επιμέλεια μου. Με έσπρωχνε και δεν με άφηνε, πήγα στο δωμάτιο, μου ήρθε και μου πήρε το κινητό άρχισε να με βρίζει. Με έσπρωξε, με κόλλησε στη βιβλιοθήκη και μου έλεγε να κάτσω στο κρεβάτι. Μου έριξε σφαλιάρα. Ήρθε από πάνω μου και με έβριζε. Έλεγε ότι η μητέρα μου με έχει κάνει κ…παιδο»

Από την πλευρά της η μητέρα του παιδιού υποστήριξε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της είχε επιτεθεί και πάλι στο παιδί, και για το λόγο αυτό ο 14χρονος της ζήτησε να απευθυνθεί στις αρχές.

«Το παιδί μου είπε ότι του επιτέθηκε και τον χτύπησε, κατεβήκαμε στη τουαλέτα γιατί ήμουν στη δουλειά και είδα τα σημάδια. Μου είπε να τον πάω στην αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε, μου είχε ζητήσει την προηγούμενη φορά να μη γίνει τίποτα. Εγώ μέχρι προχθές προσπαθούσα τα προβλήματα να τα λύνουμε ήρεμα και ωραία. Δεν ήθελε να πήγαινε στον μπαμπά του και του έλεγα ότι πρέπει να είσαι και με την μαμά σου και με τον μπαμπά σου», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Ο κατηγορούμενος τενόρος στην απολογία του υποστήριξε πως ποτέ δεν έχει κακοποιήσει τα παιδιά του.

Αναφορικά με το επεισόδιο, ισχυρίστηκε πως ξεκίνησε καυγάς όταν ο 14χρονος άκουσε το τηλεφώνημα στο σχολείο και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει. Τότε, όπως υποστήριξε ο τενόρος, πήρε από το παιδί το κινητό και του είπε να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. «Με καταριόταν, έλεγε πράγματα που δεν τα έχω ξανά ακούσει στη ζωή μου. Ο αδερφός μου πήγε στο δωμάτιο να του πει να σταματήσει. Άρχισαν να μαλώνουν και πήγα να τους χωρίσω.

Του έδωσα ένα χαστούκι χάδι, δεν γύρισα να του αστράψω σφαλιάρα, δεν έχω χαστουκίσει ποτέ άνθρωπο στη ζωή μου. Τον έπιασα στα χέρια να τον ηρεμήσω. Χτυπιόταν μόνος του και προσπαθούσα να τον ηρεμήσω. Τον τελευταίο καιρό βγάζει πολύ άσχημη συμπεριφορά, προσπαθώ να τον ισορροπήσω. Προσπαθώ να βάλω όρια, γιατί το παιδί έχει ξεφύγει», κατέληξε στην απολογία του.

Νωρίτερα ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ο μεγαλύτερος γιος του, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πατέρας τους ποτέ δεν ήταν κακοποιητικός.

«Μετά από πολλαπλές βρισιές, ο πατέρας μου, έδωσε μια σφαλιάρα στον αδερφό μου για να τον συμμορφώσει. Τον έπιασε και τον έβαλε να κάτσει στο κρεβάτι για να τον ηρεμήσει ίσως από αυτό να προκλήθηκαν τα σημάδια στα χέρια του. Ήμουν μπροστά, προσπαθούσα να τους συνεφέρω. Ο αδερφός μου έλεγε χυδαία πράγματα.

Δεν θυμάμαι ποτέ ο πατέρας μου να χτυπάει τον αδερφό μου. Ως μεγάλος αδερφός θα μου είχε αναφερθεί κάτι και σίγουρα θα το θυμόμουν», κατέθεσε ο 17χρονος.