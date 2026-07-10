Μια από τις μεγαλύτερες χασισοφυτείες των τελευταίων ετών ήρθε στο φως, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην καρδιά της Φθιώτιδας. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας κατάφεραν να εντοπίσουν μια τεράστια καλλιέργεια κάνναβης σε ιδιαίτερα απομονωμένη και ορεινή τοποθεσία, στην ευρύτερη περιοχή του Ελευθεροχωρίου, στον Δήμο Λαμιέων.

Το «κρησφύγετο» στο όρος Καλλίδρομο

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, οι δράστες είχαν επιλέξει ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο στο Καλλίδρομο, μακριά από μονοπάτια και πεζοπόρους, ώστε η παράνομη δραστηριότητά τους να παραμένει αόρατη. Εκεί, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε περισσότερα από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Η επιτυχία της επιχείρησης δεν περιορίστηκε μόνο στον εντοπισμό των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Μεσσηνίας, έχοντας τη συνδρομή συναδέλφων τους από την υπόλοιπη Πελοπόννησο αλλά και τη Φθιώτιδα, κατάφεραν να αιφνιδιάσουν και να συλλάβουν επ’ αυτοφώρω τρεις αλλοδαπούς (υπηκόους Αλβανίας). Οι συλληφθέντες, που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της φυτείας, οδηγήθηκαν άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

Ολονύχτιο ξερίζωμα

Η αστυνομική επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα επίπονη λόγω του όγκου των ευρημάτων. Ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα, με τους αστυνομικούς να ξεριζώνουν ασταμάτητα τα χιλιάδες δενδρύλλια προκειμένου να μεταφερθούν και να καταστραφούν.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, η οποία θα ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες της μεγάλης αυτής υπόθεσης.