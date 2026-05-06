Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης βρίσκεται σε εξέλιξη, τεράστια αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής, προκειμένου να εξαρθρωθεί εγκληματική οργάνωση, της οποίας τα μέλη παρίσταναν του υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν πολίτες, αποκομίζοντας 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της σπείρας προσέγγιζαν πολίτες, προσποιούμενοι τους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ και με αυτόν τον τόπο αποσπούσαν τεράστια χρηματικά ποσά, ξεγελώντας κόσμο και κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Η εγκληματική οργάνωση είχε ομάδες, οι οποίες κινούνταν στο Λεκανοπέδιο με σκοπό να εισπράττουν χρήματα από τα θύματα που είχαν πέσει στη παγίδα τους. Ακόμη, τα μέλη της σπείρας άλλαζαν τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν κάθε δύο ημέρες και πάνω από 1000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένες σε ονόματα Πακιστανών.

Αξιοσημείωτο είναι πως σε μόνο ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες.

Συνελήφθησαν επτά άτομα

Μέχρι στιγμής, χειροπέδες έχουν περαστεί σε επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αποκόμισαν λεία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των συλληφθέντων.