Πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές προκάλεσε στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ώρες. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα επλήγησαν υποδομές και περιουσίες.

Στη Φιλιππιάδα, μια περιοχή που τον περασμένο Αύγουστο βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μεγάλη πυρκαγιά, η καταιγίδα μετέτρεψε τεράστιες εκτάσεις σε απέραντη λίμνη από λασπόνερα.

Τα καμένα δάση και τα γυμνά τοπία δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την ορμή του νερού, με τις πλημμύρες να προκαλούν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και μεγάλο αριθμό μελισσοκυψελών, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Η συζήτηση για το αν έφταιξαν μόνο οι φωτιές ή η ένταση της βροχής παραμένει ανοιχτή, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι η ένταση της βροχής και η ορμή των νερών αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για όσα συνέβησαν.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διάφορες περιοχές της Ηπείρου

Παράλληλα, τρεις Δήμοι της Ηπείρου (Ιωαννιτών, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Πωγωνίου) κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η απόφαση, που υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στοχεύει στη διαχείριση των συνεπειών των πλημμυρών και των κατολισθήσεων και θα ισχύσει έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η κήρυξη επιτρέπει την κινητοποίηση πόρων και προσωπικού για την άμεση στήριξη των πληγέντων. Ήδη, από την Παρασκευή (21/11) έχουν τεθεί σε αντίστοιχο καθεστώς οι Δήμοι Ζηρού, Ζαγορίου και Φιλιατών, ενώ αναμένονται νέες αποφάσεις, κυρίως για τα Τζουμέρκα.

Μεγάλες καταστροφές και στη Δυτική Μακεδονία

Στη Δυτική Μακεδονία η κακοκαιρία είναι πολυήμερη, «σφυροκοπώντας» ανελέητα την περιοχή.

Στον Δήμο Νεστορίου, αλλά και στους γειτονικούς Δήμους, καταγράφονται εκτεταμένες φθορές, ενώ στον Δήμο Καστοριάς πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς πόσιμο νερό. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ δίνουν μάχη με τα ξεχειλισμένα ποτάμια, που δημιουργούν συνεχή προβλήματα στα αντλιοστάσια.

Παρακολουθήστε βίντεο από την Καστοριά:

Δείτε φωτογραφίες από περιοχές της Ηπείρου: