Εικόνες συνωστισμού καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας έξω από τα αρτοποιεία στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, για την προμήθεια της παραδοσιακής λαγάνας. Ανάλογες είναι οι εικόνες και στους περισσότερους φούρνους των άλλων Δήμων του λεκανοπεδίου, καθώς όπως το έθιμο επιτάσσει, η λαγάνα έχει την τιμητική της, στο σαρακοστιανό τραπέζι.

Ο κόσμος περιμένει υπομονετικά προκειμένου να προμηθευθεί την… βασίλισσα του σαρακοστιανού τραπεζιού, ενώ σε πολλούς φούρνους στο λεκανοπέδιο δεν λείπουν τα…κεράσματα από τους μαγαζάτορες, προς τους πολίτες, «γλυκαίνοντας» έτσι την αναμονή τους, με κομμάτια χαλβά.

Κάποιοι περισσότερο…. μερακλήδες, προσφέρουν στους αναμένοντες πολίτες και άλλα σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα κεράσματα συνοδεύονται και με…σφηνάκια τσίπουρου ή ούζου.

Όσο για την τιμή της λαγάνας, η απλή εκδοχή ξεκινά από 3,5 ευρώ, ενώ οι γεμιστές – με ελιά ή ντομάτα – φτάνουν έως και τα 5 ευρώ.

Χαμός και για τον παραδοσιακό χαλβά

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τον παραδοσιακό χαλβά, που αποτελεί βασικό στοιχείο του σαρακοστιανού τραπεζιού. Οι πολίτες λοιπόν, σπεύδουν τόσο στους φούρνους, όσο και στα καταστήματα που εμπορεύονται το κατασκευασμένο από ταχίνι έδεσμα, προκειμένου να προμηθευθούν τόσο τις παραδοσιακές γεύσεις με βανίλια, ή κακάο, όσο και τις πιο εξεζητημένες, με διάφορούς ξηρούς καρπούς (αμυγδάλου, φυστικιού, κράνμπερι κλπ.), ενώ ο χαλβάς με γεύση «Dubai Chocolate», έχει τους δικούς του φανατικούς φίλους.

Στο «κόκκινο» η κίνηση σε Βαρβάκειο και Ρέντη για τα σαρακοστιανά

Όσοι πολίτες, έμειναν στο κλεινόν άστυ και δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν τις προηγούμενες μέρες όλα τα απαραίτητα εδέσματα για το σαρακοστιανό τραπέζι, έχουν σπεύσει από νωρίς το πρωί στη Βαρβάκειο Αγορά και την Αγορά του Ρέντη, για τις απαραίτητες προμήθειες. Οι δύο αγορές θα παραμείνουν ανοιχτές έως και αργά το μεσημέρι για τους… αργοπορημένους, όπως άλλωστε και τα τα ιχθυοπωλεία μαζί τα αρτοποιεία.

Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη ήδη από χθες τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, ωστόσο σήμερα Καθαρά Δευτέρα κορυφώνεται. Οι πάγκοι των ιχθυοπωλείων συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τις γαρίδες, τα καλαμάρια, τα χταπόδια, τις σουπιές και τα θράψαλα να βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τους πολίτες για το παραδοσιακό τραπέζι.

Όσο για τις τιμές αυτών των ειδών διαμορφώνονται ως εξής:

Χταπόδι: 16 – 24 ευρώ/κιλό

Γαρίδες: 15 – 17 ευρώ/κιλό

Καλαμαράκια: 20 ευρώ/κιλό (φρέσκα) – 10 ευρώ/κιλό (κατεψυγμένα)

Σουπιές: 14 – 17 ευρώ/κιλό

Αρκετοί είναι οι καταναλωτές που κάνουν έρευνα αγοράς μέχρι και την τελευταία στιγμή, ελπίζοντας ότι όσο περνά η ώρα θα υπάρξουν μικρές μειώσεις στις τιμές των αγαθών.