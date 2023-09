Η Μαγνησία έχει «βουλιάξει» από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel» με το ύψος της βροχής στο Πήλιο να ξεπερνά σήμερα τα 600 mm και στην υπόλοιπη Θεσσαλία να σημειώνονται εξίσου πολύ μεγάλα ύψη.

Συγκεκριμένα, το πέρασμα της κακοκαιρίας είναι ιδιαίτερα καταστροφικό στην Κεντρική Ελλάδα, με επίκεντρο κυρίως τον νομό Μαγνησίας και τις Σποράδες. Υπενθυμίζεται ότι ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός στον Βόλο, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές που έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες τόσο στην πόλη, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας όσο και στο Πήλιο, αλλά και τη Σκιάθο.

Ο μετεωρολογικός σταθμός της Ζαγοράς από την αρχή (00:00) έως το μεσημέρι (15:00) της Τρίτης 05/09 κατέγραψε 645 mm βροχής.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι κορυφές των νεφών, όπως τις κατέγραψε ο Ευρωπαϊκός Μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-10 στις 14:10 (τοπική ώρα) της Τρίτης 05/09, καθώς επίσης και τα κεραυνικά πλήγματα στο τελευταίο 30λεπτο της δορυφορικής εικόνας, όπως κατέγραψε το δίκτυο ανίχνευσης κεραυνών ΖΕΥΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σε πολλές περιπτώσεις οι κορυφές των νεφών έχουν ύψη που ξεπερνούν τα 12 χιλιόμετρα. Στην ίδια εικόνα φαίνονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το μεσημέρι της Τρίτης 05/09.

Όπως καταγράφει από την κάμερα της «Ζούγκλας» ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού Πηνειού λογω των τεράστιων ποσοτήτων νερού που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Daniel».

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα και αποτυπώνουν τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη νεροποντή που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» στην πόλη. Οι δρόμοι της πόλης του Βόλου έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε ποτάμια.

Βίντεο δημοσιοποίησε ο Γάλλος μετεωρολόγος, Νάχελ Μπελγκέρζε, ο οποίος ειδικεύεται, όπως αναφέρει στην προσωπική του ιστοσελίδα, σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Γάλλος μετεωρολόγος παρακολουθεί «σοκαρισμένος» την επέλαση της κακοκαιρίας, που σαρώνει ήδη τη χώρα μας από χθες, Δευτέρα (4/9).

Ο Γάλλος αναφωνεί «Θεέ μου» όταν διαπιστώνει επίσης ότι στη Ζαγορά στο Πήλιο έριξε 528 χιλιοστά βροχής μόλις σε 10 ώρες. «Μια ιστορική πλημμύρα είναι σε εξέλιξη!» έγραψε στο twitter. Παρέθεσε επίσης στοιχεία για το σύνολο των χιλιοστών βροχόπτωσης σε ένα 24ωρο: Στη Ζαγορά έριξε 780mm, στην Πορταριά 545mm στον Βόλο 279mm.

