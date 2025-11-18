Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας, όταν ένα μεγάλο πλατάνι υποχώρησε και έπεσε πάνω σε κατάστημα εστίασης.

Το κατάστημα ήταν κλειστό – Δεν περνούσαν πεζοί

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην περιοχή, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Το κατάστημα, ευτυχώς είναι κλειστό, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Εξίσου τυχερή ήταν και η συγκυρία ότι εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, αλλά και το ότι το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου παραλιακού δρόμου.

Άνδρες της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο.

Πηγή: thespro.gr