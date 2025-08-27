Μια καθημερινή -αλλά ιδιαίτερα ανησυχητική- εικόνα από τον Μασταμπά Ηρακλείου Κρήτης, είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται από την εικόνα, τα ποντίκια έχουν μετατραπεί σχεδόν σε… δεσποζόμενα ζώα διασχίζοντας τους δρόμους…

Διακρίνεται ένας μεγάλος αρουραίος, να κινείται ανενόχλητος μέρα μεσημέρι, πάνω σε πεζούλι δίπλα από κάδους απορριμμάτων.

Τη φωτογραφία αναδημοσίευσε στο facebook η ομάδα «Mastaba Community» και στο βάθος διακρίνονται σκουπίδια που έχουν πεταχτεί εκτός κάδων, ενώ δίπλα είναι σταθμευμένα αυτοκίνητα, σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη και πολυσύχναστη.

Το γεγονός ότι ο αρουραίος κυκλοφορεί σε κοινή θέα, με τον ήλιο να καίει και σε ώρα αιχμής, αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας και δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει τόσο η γειτονιά όσο και ολόκληρος ο Δήμος Ηρακλείου.

Μια εικόνα που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τα τρωκτικά αποτελούν φορείς ασθενειών και η παρουσία τους τόσο κοντά σε σπίτια και δρόμους αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση επέμβαση και μέτρα απολύμανσης από τον δήμο.

Πηγή: cretalive.gr