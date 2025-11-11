Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τεσσάρων προσώπων για τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας που πραγματοποιήθηκαν στο 11ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας.

Η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, οι τέσσερις ταυτοποιηθέντες είναι Έλληνες και συμμετείχαν στη συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων με σκοπό τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας.

Δύο εξ αυτών φέρονται να έλαβαν μέρος ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, ενώ οι άλλοι δύο ήταν παρόντες ως θεατές.

Πηγή: eviaonline.gr