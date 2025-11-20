Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τέσσερα κορίτσια κλωτσούν με οργή στο κεφάλι μια συνομήλική τους κοπέλα. Στο βίντεο αποτυπώνεται καθαρά η ωμή βία, η αγριότητα και η απουσία κάθε μορφής ενσυναίσθησης.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους: Τέσσερις ανήλικες μαθήτριες ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα, την οποία κάποια στιγμή σηκώνουν στον αέρα, πριν να την πετάξουν ξανά στο έδαφος.

Ακόμη και το στιγμή που το θύμα ξυλοδαρμού δε φαίνεται να αντιδρά, μια από τις ανήλικες κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με μένος στο κεφάλι, με κάποια άλλη από τις συμμετέχουσες να λέει, «όχι στο κεφάλι ρε, όχι στο κεφάλι».

Τα αυξανόμενα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων και η απουσία οποιασδήποτε μεταμέλειας σε πάρα πολλές περιπτώσεις από την πλευρά των δραστών, πραγματικά ανησυχούν και προβληματίζουν. Αδιαμφισβήτητα είναι ηχηρά «καμπανάκια», τα οποία οφείλουν να κινητοποιήσουν τους αρμόδιους φορείς, τα σχολεία, τους γονείς και σύσσωμη την ελληνική κοινωνία, ώστε να ληφθούν όχι μόνο μέτρα αντιμετώπισης, αλλά και πρόληψης.