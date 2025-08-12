Τέσσερις συλλήψεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Αττική, την Εύβοια, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική για παράνομες και επικίνδυνες καύσεις ή εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.
Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα:
- Συνελήφθη χθες, 11 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ Χαλκίδας, ημεδαπός, για καύση απορριμμάτων σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Χαλκίδας στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ.
- Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ, στις 8 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ Αθηνών, σε ημεδαπό, για καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Διονύσου στην Αττική.
- Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ, χθες, 11 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης ΕΜΑΚ, σε ημεδαπό, για εκτέλεση θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στην Θεσσαλονίκη.
- Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, σήμερα, 12 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ Νέου Μαρμαρά, σε ημεδαπό, για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Σιθωνίας στη Χαλκιδική.
