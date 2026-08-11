Σε τέσσερις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και στην επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια (Α.Κ.Α.Ε.Ε.).

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο, εν μέσω συνθηκών πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος αποκαλύπτουν ότι οι κυρώσεις από την αρχή του έτους έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Τα τρία περιστατικά σε Ζάκυνθο, Σταμάτα και Λέσβο

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν επ’ αυτοφώρω τους παραβάτες, προχωρώντας στις εξής ενέργειες:

Μαραθιάς Ζακύνθου: Την Τρίτη 11 Αυγούστου και ώρα 08:52, συνελήφθησαν από την Πυροσβεστική Ζακύνθου ένας 50χρονος και ένας 40χρονος ξένης καταγωγής, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός εδάφους/ερήμου (buggy), το οποίο εκείνη την ώρα μετέφερε τουρίστες στο πλαίσιο περιήγησης στα αξιοθέατα της περιοχής.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου και ώρα 08:52, συνελήφθησαν από την Πυροσβεστική Ζακύνθου ένας 50χρονος και ένας 40χρονος ξένης καταγωγής, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός εδάφους/ερήμου (buggy), το οποίο εκείνη την ώρα μετέφερε τουρίστες στο πλαίσιο περιήγησης στα αξιοθέατα της περιοχής. Σταμάτα Αττικής: Το βράδυ της Δευτέρας (10/08) περίπου στις 20:30, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών συνέλαβαν 33χρονο άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι άναψε φορητή ψησταριά με κάρβουνα στον προαύλιο χώρο μονοκατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης με πυκνή δασική βλάστηση. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο επίπεδο 4 (πολύ υψηλός). Στον 33χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ .

Το βράδυ της Δευτέρας (10/08) περίπου στις 20:30, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών συνέλαβαν 33χρονο άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι άναψε φορητή ψησταριά με κάρβουνα στον προαύλιο χώρο μονοκατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης με πυκνή δασική βλάστηση. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο επίπεδο 4 (πολύ υψηλός). Στον 33χρονο επιβλήθηκε . Πέραμα Γέρας Λέσβου: Την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι, κλιμάκιο του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου εντόπισε κατά τη διάρκεια περιπολίας έναν 63χρονο άνδρα να εκτελεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης με παραγωγή σπινθήρων σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Πέραν του προστίμου των 3.000 ευρώ, με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Μυτιλήνης ο 63χρονος κρατείται για να οδηγηθεί ενώπιων της.

Στατιστικά στοιχεία: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα το 2026

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Πυροσβεστικής αποτυπώνουν την αυστηροποίηση του πλαισίου και την ένταση των ελέγχων σε όλη την επικράτεια.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται στα 1.071.205,24 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 281 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 252 συλλήψεις (ποσοστό 89,68%) αφορούν αδικήματα από αμέλεια, ενώ οι 29 (ποσοστό 10,32%) αφορούν εμπρησμούς από πρόθεση.

Η έκκληση του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπογραμμίζει την κρισιμότητα των ημερών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Δ.Α.Ε.Ε. και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες αρχές θα παρεμβαίνουν ακαριαία σε κάθε μέτωπο για την άμεση διερεύνηση των αιτίων και την αυστηρή απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, να τηρούν απαρέγκλιτα τις απαγορεύσεις και να αποφεύγουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελεί τον μόνο τρόπο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών.