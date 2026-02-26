Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2026 σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και των Φαρσάλων, για παραβίαση των μέτρων πρόληψης και περιορισμού μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αστυνομικοί συνέλαβαν ημεδαπό που έβοσκε 30 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή του Τυρνάβου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό για τη βόσκηση 120 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας του ημεδαπού σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Τέλος, σε περιοχή των Φαρσάλων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο που έβοσκε τέσσερα πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ