Η έγκαιρη επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, που επιχείρησαν να εξαπατήσουν άνδρα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 19, 22, 25 και 30 ετών και φέρονται να αποτελούν μέλη οργανωμένης συμμορίας με συστηματική δράση στις τηλεφωνικές απάτες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο υποψήφιος στόχος των δραστών δέχθηκε τηλεφωνική κλήση, κατά την οποία οι δράστες, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, προσπάθησαν να τον πείσουν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό. Ο άνδρας, αντιλαμβανόμενος την απόπειρα εξαπάτησης, ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και σε συνεννόηση μαζί της, κινήθηκε προς το προσυμφωνημένο σημείο συνάντησης. Εκεί, οι αστυνομικοί, επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε συμμορία με σκοπό τη διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους, καθώς και για πλαστογραφία και ληστεία.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν συστήσει και είχαν ενταχθεί σε συμμορία με διακριτούς αλλά εναλλασσόμενους ρόλους και συνεχή δράση. Στόχος τους ήταν η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω τηλεφωνικών απατών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο κάθε φορά μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, και τους απέσπασαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Σε μία μάλιστα περίπτωση, οι δράστες δεν δίστασαν να απειλήσουν το θύμα με σουγιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν καπέλο, που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των απατών, πλήθος επιχειρησιακών κινητών τηλεφώνων, πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και ρολόγια και κοσμήματα.

Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με τη συνδρομή του αντίστοιχου Τμήματος Κηφισιάς, έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απατών στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας, του Ζωγράφου και της Κηφισιάς. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.