Χωρίς βεγγαλικά, μολότοφ και βαρελότα έγινε φέτος η Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στον Νέο Κόσμο. Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν την περιοχή και προχώρησαν σε συνεχείς ελέγχους σε άτομα με σακίδια και συλλήψεις.

Τέσσερις συλλήψεις

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ειδικότερα, πριν από την Ανάσταση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κατοχή βεγγαλικών και εμπρηστικών μηχανισμών.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένα άτομο, γεννημένο το 2002, διότι είχε στην κατοχή του 30 ναυτικές φωτοβολίδες και 8 βεγγαλικά, ένα άτομο, γεννημένο το 1996, διότι είχε στην κατοχή του 3 εκρηκτικές μολότοφ και δύο άτομα, γεννημένα το 2008, διότι είχαν στην κατοχή τους 11 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών με 10 μολότοφ η καθεμία.

