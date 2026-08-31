Σε πλήρη εγρήγορση βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο (29 και 30 Αυγούστου) τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής. Οι Αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις σε Χανιά και Αιτωλοακαρνανία για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, αλλά και για κατάφωρη παραβίαση των μέτρων πυροπροστασίας.

Με τον δείκτη επικινδυνότητας στην Κρήτη να βρίσκεται στο «κόκκινο» (Κατηγορία 5 – Ακραίος Κίνδυνος), οι τοπικές αρχές επενέβησαν άμεσα το Σάββατο 29 Αυγούστου, επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Πλεκατίνας, γύρω στις 17:00, συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος εκτελούσε εργασίες με βραχιονοφόρο όχημα. Κατά τη διάρκειά τους αποκόπηκαν καλώδια ηλεκτροδότησης, με συνέπεια να ξεσπάσει φωτιά σε ξερά χόρτα στο πρανές του δρόμου. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στα 20 τετραγωνικά μέτρα, ωστόσο στον παραβάτη επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψους 3.867,18 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, στην περιοχή του Γαλατά, ακόμη ένας άνδρας συνελήφθη καθώς άναψε ψησταριά, αψηφώντας τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε να ανέρχεται στα 2.812,50 ευρώ.

Λίγο αργότερα, το απόγευμα του Σαββάτου, οι Αρχές συνέλαβαν στον Βαμβακόπουλο έναν άνδρα που έκανε χρήση πυρός στο πλαίσιο τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης, επιβάλλοντάς του πρόστιμο που άγγιξε τα 3.750 ευρώ για την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη στον Δήμο Ξηρομέρου της Αιτωλοακαρνανίας ο οδηγός ενός βαρέος αρθρωτού οχήματος (νταλίκας) για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:10 το πρωί, όταν, έπειτα από μηχανική βλάβη που υπέστη το όχημα, εκδηλώθηκε φωτιά σε πρανές με ξηρά χόρτα επί της Ιονίας Οδού.

Η έκταση του προβλήματος, άλλωστε, αποτυπώνεται ανάγλυφα στα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Αυγούστου 2026, τα οποία καταδεικνύουν πως η ανθρώπινη αμέλεια ευθύνεται για τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών.

Μέσα σε αυτούς τους οκτώ μήνες, έχουν επιβληθεί συνολικά 755 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων φτάνει το 1.255.258,98 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 324 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Από αυτές τις υποθέσεις, οι 287 (ποσοστό 88,58%) αφορούν ενέργειες από αμέλεια, ενώ μόλις 37 περιπτώσεις (11,42%) αποδίδονται σε πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες για απαρέγκλιτη τήρηση της νομοθεσίας, υπογραμμίζοντας πως κάθε παράβαση θα τιμωρείται άμεσα με την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, χωρίς καμία εξαίρεση.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται καθημερινά από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν ρητά τις εργασίες στο ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.