Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο για την φονική επίθεση. Πρόκειται για έναν άνδρα 25 ετών, ο οποίος είναι φοιτητής και κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Aνακρίτρια, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος της οδού Παπαδιαμάντη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα κλειδιά κατόπιν συνεννόησης στο ζευγάρι που επίσης έχει προφυλακιστεί για τον εμπρησμό και την δολοφονική επίθεση και στη συνέχεια εκείνοι το έδωσαν στον νέο συλληφθέντα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 29χρονος και η 26χρονη που προφυλακίστηκαν, κατηγορούνται πως χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα του 24χρονου ως κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης.

Λόγω της νέας σύλληψης, οι εμπλεκόμενοι για την φονική επίθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις. Οι έρευνες που διεξάγουν οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζονται αδιάκοπα, με σκοπό να εξακριβωθεί ο ρόλος του 25χρονου και οι πιθανές διασυνδέσεις με άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πιο σφοδρή από τις τρεις επιθέσεις καταγράφηκε στις 04:35 τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην οδό Χαριλάου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου από την έκρηξη πυροδοτήθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Το ένα όχημα άνηκε στην πολιτεύρια της ΝΔ, ενώ από το συγκεκριμένο περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της κα. Νέστορα διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων της.

Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση, καθώς υπέστη σοβαρά εγκαύματα στα άκρα και μετά από 15 ημέρες νοσηλείας, χθες, Τετάρτη 15 Ιουλίου έλαβε εξιτήριο. Ο πατέρας της κα. Νέστορα και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Λίγο νωρίτερα, στις 04:23, οι δράστες «χτύπησαν» την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την συγκεκριμένη έκρηξη προκλήθηκαν μονάχα υλικές ζημιές.

Τέλος, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης των διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.