Μπορεί με τα πόδια να είναι μόλις πεντακόσια μέτρα αλλά όταν πρόκειται για ένα τετράχρονο κοριτσάκι που περιπλανιόταν στο κέντρο της Αθήνας μόνο του, τότε μιλάμε για έναν πραγματικό εφιάλτη για τους γονείς της και την δασκάλα της στο νηπιαγωγείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες στη μια το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το κοριτσάκι κατά την διάρκεια της αποχώρησης των παιδιών από το σχολείο στην οδό Θήρας, ξέφυγε από την προσοχή του προσωπικού και άρχισε να περπατά στα στενά της περιοχής.

Μια γυναίκα από την Ρουμανία είδε το παιδί μέσα σε ένα κατάστημα στην οδό Αχαρνών και όσο και αν κοίταξε γύρω της δεν βρήκε κάποιον μεγαλύτερο να το συνοδεύει. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ότι το παιδί το είχε «σκάσει» από το νηπιαγωγείο χωρίς να την αντιληφθεί το προσωπικό.

Σε βάρος της διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και την υπόθεση ανέλαβε ο εισαγγελέας ενώ το κοριτσάκι ήταν καλά στην υγεία του. Όσο για τους γονείς του; Τέτοια λαχτάρα δεν είχαν ξαναζήσει ποτέ.