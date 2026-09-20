O «ασκός του Αιόλου», που άνοιξε σχετικά την πλασμαφαίρεση, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνει στην επιφάνεια σε καθημερινή σχεδόν βάση νέες αποκαλύψεις.

Ο πρώην διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ελπίς» Θεόδωρος Γιάνναρος μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» του Σκάι υποστήριξε ότι το 2016 υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση σε resort, κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου στο οποίο είχαν προσκληθεί με δικό του οικείο πρόσωπο αλλά έτερα άτομα.

«Το διήμερο περιλάμβανε και μια έκπληξη, η οποία ήταν η πλασμαφαίρεση», είπε αρχικά και στη συνέχεια περιέγραψε όσα συνέβησαν το διήμερο του 2016.

«Γνώρισα τον καθηγητή, ήταν ξένος, Ρώσος και είχε έρθει με άλλους τρεις συνεργάτες του. Τον έψαξα στο ίντερνετ, είχε δική του κλινική, έκανε 15 χρόνια πλασμαφαιρέσεις, όμως σε κλινική μέσα. Το μηχάνημα ουσιαστικά ήταν για επίδειξη».

Η διαδικασία, παρουσιάστηκε στους καλεσμένους ως επίδειξη μηχανήματος από τους γιατρούς του εξωτερικού.

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος επέμεινε στο γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί ότι θα τους προτεινόταν να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση. Το έκανε γιατί ήρθε σε δύσκολη θέση επειδή είχε προχωρήσει στη διαδικασία το οικείο του πρόσωπο, με το οποίο είχαν παρευρεθεί στο resort.

Εκείνο που τον προβληματίζει περισσότερο σήμερα είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες, -όπως θυμάται-, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

Ο πρώην διοικητής του «Ελπίς» υποστήριξε ότι δεν είχε διαπιστώσει την παρουσία βασικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.

Όπως είπε δεν υπήρχε εμφανής απινιδωτής, ούτε φιάλη οξυγόνου στον χώρο. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τότε δεν φρόντισε να ελέγξει εάν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας πριν συναινέσει στη διαδικασία.

Ο πρώην διοικητής του «Ελπίς» απέδωσε μεγάλο μέρος της απόφασής του να συμμετάσχει στην εμπιστοσύνη που του προκάλεσε το επαγγελματικό προφίλ του γιατρού από το εξωτερικό.