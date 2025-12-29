Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Θα μπορούσαν οι τέσσερις ορειβάτες να είχαν σωθεί ακόμα κι αν τους χτυπούσε η χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια; Η απάντηση είναι «ναι, υπό προϋποθέσεις», σύμφωνα με τον διεθνούς φήμης Έλληνα εκπαιδευτή και ορειβάτη Παναγιώτη Κοτρωνάρο.

Το Zougla.gr, συνομίλησε με τον άνθρωπο που ηγήθηκε της Εθνικής ομάδας ορειβασίας στην πρώτη επιτυχημένη ανάβαση Ελληνικής αποστολής στο Έβερεστ, ιδρυτή της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού προκειμένου να τοποθετηθεί για την τραγωδία που σημάδεψε τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Δείτε όλα όσα είπε στο Ζougla.gr:

Ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος ο οποίος εκπαιδεύει και τα στελέχη της ΕΜΑΚ στις ορεινές διασώσεις, απαντά στο τι πραγματικά μπορεί να έφταιξε και οι ορειβάτες αυτοί βρήκαν τραγικό θάνατο από ασφυξία αλλά και το τι επιλογές είχαν προκειμένου να μην τους χτυπήσει η χιονοστιβάδα. Ακόμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρεται αναλυτικά στις επιχειρήσεις διάσωσης σε αυτές τις περιπτώσεις, εξηγώντας πως τα πρώτα 15 λεπτά είναι και τα πιο σημαντικά προκειμένου ένας θαμμένος ορειβάτης να μπορέσει να επιβιώσει.

Με μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και καθοδήγησης ομάδων σε αντίξοες συνθήκες, ο διεθνούς φήμης ορειβάτης, επιπλέον κάνει λόγο για κατάλληλο εξοπλισμό με ειδικό πομπό ο οποίος σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος είναι εύκολο ο εγκλωβισμένος να εντοπιστεί άμεσα και να σωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οποίος έχει περπατήσει πολλές φορές την συγκεκριμένη περιοχή, οι άτυχοι ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν έβλεπαν το μονοπάτι προς την κορυφή διότι είχε καλυφθεί από το χιόνι ενώ την ίδια στιγμή φέρεται πως δεν συμπεριφέρθηκαν με τρόπο που να γνώριζαν πως έπαιρναν ρίσκο στην περίπτωση χιονοστιβάδας.

