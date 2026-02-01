Νέα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο ότι η 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου, ταξίδεψε εκτός Ελλάδας με προορισμό τη Γερμανία. Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι η 16χρονη Λόρα πιθανότατα ταξίδεψε στη Γερμανία, λίγες ώρες μετά από την άφιξή της στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η ανήλικη επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου αγόρασε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση το ίδιο απόγευμα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο οδηγός του ταξί έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση, προκειμένου να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή και τη συμπεριφορά της ανήλικης.

Ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού πρακτορείου επιβεβαίωσε σε τηλεοπτική του δήλωση, ότι η Λόρα ζήτησε εισιτήριο αυθημερόν για τη Γερμανία, με πτήση που αναχωρούσε περίπου στις 17:00, ενώ πλήρωσε το αντίτιμο σε μετρητά. Ωστόσο, καθοριστικό εμπόδιο στην έρευνα αποτελεί το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο δεν έχει απαντήσει, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΛΑΣ.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν αποσταλεί τουλάχιστον τρία επίσημα έγγραφα προς αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς Γερμανία, χωρίς ανταπόκριση από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ακόμη και όταν επισημάνθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της ανήλικης.

Παρά την έλλειψη επίσημης επιβεβαίωσης, οι ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν εγκαίρως τις γερμανικές, μέσω της Europol. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, όταν οι γονείς της Λόρας δήλωσαν την εξαφάνιση της το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου, εκτιμάται ότι το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία.

Οι γερμανικές Αρχές ερεύνησαν το ενδεχόμενο φιλοξενίας της από συγγενικό της πρόσωπο, χωρίς αποτέλεσμα, ωστόσο έχουν ενημερωθεί να ειδοποιήσουν άμεσα την ΕΛΑΣ σε περίπτωση εντοπισμού της.Παρότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο να μην επιβιβάστηκε τελικά στην πτήση, οι Αρχές θεωρούν ότι η Λόρα έχει φύγει από τη χώρα, καθώς από τη στιγμή που έφτασε στο αεροδρόμιο, έχουν χαθεί πλήρως τα ίχνη της από την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Αχαΐας χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της. Αρχικά, βίντεο από συνάντησή της με έναν 58χρονο άνδρα στην Πάτρα προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για αγοραπωλησία κινητού τηλεφώνου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την κατάθεσή του.

Η έρευνα έδειξε ότι η φυγή της δεν ήταν παρορμητική. Η Λόρα μετακινήθηκε μόνη της με ραδιοταξί από το Ρίο στην Αθήνα, καταβάλλοντας 320 ευρώ. Ο οδηγός κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής ήταν σιωπηλή, ενώ ζήτησε να αποβιβαστεί λίγο πιο μακριά από το σημείο, που του είχε αρχικά υποδείξει. Η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της καταγράφηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου κάμερες ασφαλείας την απεικονίζουν να κινείται μόνη, να αναζητά σύνδεση WiFi, να επισκέπτεται καταστήματα και να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και η σχολική της τσάντα.

Η μητέρα της, σε δημόσια έκκληση, απηύθυνε δραματικό μήνυμα στην κόρη της, ζητώντας μόνο ένα σημάδι ζωής:

«Το μόνο που θέλουμε είναι να ξέρουμε ότι είναι καλά».