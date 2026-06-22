«Αν δεν τον έσωζε ένας περαστικός, θα μου τον σκότωναν», είπε σοκαρισμένη η μητέρα του 16χρονου που τον ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικός του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα στα Τρίκαλα.

«Ενώ το παιδί μου βρισκόταν σε πλατεία, ήταν καμιά 10αρια άτομα. Ένα τον έβρισε με υβριστικά, ρατσιστικά σχόλια του τύπου “πώς είσαι έτσι; Πώς είναι η μύτη σου; Τι ρούχα φοράς”» ενώ επανέλαβε ότι ο δράστης του είπε «πάμε πιο εκεί που δεν έχει κάμερες , θα σε σκοτώσω», είπε ένας εκ των δραστών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η μητέρα του ανήλικου στον AΝΤ1, ο γιος της είπε «δεν θέλω να μαλώσω και πήγε κάθισε σε μια καφετέρια».

Δείτε το σχετικό βίντεο με την μητέρα να μιλά για το περιστατικό του ξυλοδαρμού:

Σε εκείνο το σημείο, «σταμάτησε δίπλα του ένα αυτοκίνητο και αφού προσπάθησαν να τον απαγάγουν λέγοντας του “να σε πάμε βόλτα”, κατέβηκε ο ένας τον γρονθοκόπησε με αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον σιδηρογροθιά, τον πήγε στην απέναντι πλευρά του δρόμου και τον χτυπούσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο».

«Δεν ήταν φίλοι του, δεν ήταν άτομα που έκαναν παρέα. Οι άλλοι είχαν κατεβάσει παράθυρα και γελούσαν και του είπαν “μην πας στην αστυνομία”. Έτυχε να περνάει ένας κύριος και τον απεγκλώβισε, αν δεν υπήρχε αυτός που τον έβγαλε από τα χέρια του δράστη, θα μου τον σκότωνε», τόνισε η μητέρα του.

Κλείνοντας, η γυναίκα ανέφερε για τον γιό της ότι «δεν το περίμενε, ήταν ήσυχος, δεν είχε διαμάχες με κάποιον, δεν πρέπει να υπάρχουν νταήδες».

Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Το νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε ανηλίκους σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή κατά την διάρκεια πανηγυριού στα Τρίκαλα και σύμφωνα με την οικογένεια του ανήλικου τραυματία, αφορμή για την επίθεση που δέχθηκε ήταν η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε.

«Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει και στη συνέχεια του είπε: “Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;”. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», δήλωσε η μητέρα του 16χρονου θύματος.

Ο 16χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η οικογένεια έχει ήδη κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση, κατά του 16χρονου στο οικείο αστυνομικό τμήμα. «Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου υπέβαλε μήνυση για τις ποινικές πράξεις εις βάρος του ανήλικου γιου τους. Η αστυνομία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε και περιμένουμε τα αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Σούρλας.