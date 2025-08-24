Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε από αστυνομικούς ο 40χρονος δολοφόνος της Μαριόλας Ν., στο διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά, στον Βόλο, τα ουρλιαχτά και οι κραυγές θρήνου, πόνου και οργής ακούστηκαν σε όλη τη γειτονιά.

Ήταν η στιγμή που τα παιδιά της αδικοχαμένης 36χρονης, όπως και συγγενείς που ήταν δίπλα τους, πληροφορήθηκαν ότι ο δράστης της στυγερής δολοφονίας είχε συλληφθεί.

Στο διαμέρισμα ήταν τα τρία ανήλικα παιδάκια και η 18χρονη κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, η μία από τις αδερφές της δολοφονηθείσας, αλλά και ο πατέρας του δράστη.

Με κομμένη την ανάσα περίμεναν την εξέλιξη των αστυνομικών ερευνών, ενώ μέσα στον θρήνο τους για την τραγική απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου, δήλωναν τον φόβο τους μήπως έρθουν αντιμέτωποι με τον δολοφόνο. Το σπίτι τους όλο το βράδυ ήταν περικυκλωμένο από αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν απλώσει δίχτυ προστασίας στα παιδιά, παρακολουθώντας ταυτόχρονα κάθε ύποπτη κίνηση.

«Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, μίλησε στον «Ταχυδρόμο», δείχνοντας στο κινητό της τηλέφωνο τη φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου – να, δείτε εδώ – θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”!

Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε η 18χρονη.

«Να σαπίσει στη φυλακή»

«Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Σε αυτή να σαπίσει», είπε η μία από τις αδερφές της 36χρονης Μαριόλας, η Ιωάννα, μιλώντας για τον δράστη.

Η Ιωάννα μίλησε για μια εφιαλτική ζωή στα χέρια του και περιέγραψε στον «Ταχυδρόμο» το κολαστήριο της αδερφής της: «Πέρασε τόσα η αδελφή μου με αυτόν. Ήταν μια γυναίκα δυναμική, που κυνηγούσε το μεροκάματο, μια μητέρα στήριγμα για τα παιδιά της, που τα λάτρευε και έδινε τη ζωή της για αυτά. Θέλω πολλά ακόμη να πω για την αδερφή μου, αλλά δεν είμαι σε θέση. Δεν είμαι σε κατάσταση».

Μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η Μαριόλα, η οικογένειά της έχει αφήσει ένα κερί αναμμένο και ένα λουλούδι.

O δράστης θα οδηγηθεί σήμερα (24/8) ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.