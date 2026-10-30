Ο πάτερ Ευάγγελος περίγραψε όσα εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά την αναχώρηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Με έντονη δόση χιούμορ εξιστόρησε το ατύχημα μιας ηλικιωμένης γυναίκας που παραλίγο να στοιχίσει στον πρωθυπουργό τη… ρετσινιά του «γκαντέμη», αλλά και όσα ακολούθησαν. Κατήγγειλε ακόμη την αδιαφορία των ανθρώπων και ενός αστυνομικού που ήταν παρόντες αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Βίντεο με όσα είπε ο πάτερ Ευάγγελος:

«Προχθές που ήρθε ο πρωθυπουργός ο καημένος και έφυγε από εδώ, από την εκκλησία, μόλις πήγε απέναντι στο καφενείο μια γριά από αυτές που ήταν εδώ…Πέφτει από τις σκάλες. Κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ! Εγώ είμαι απ έξω και το βλέπω.

Λέω αυτή πάει, θα πεθάνει και μετά θα πουν ότι είναι και γκαντέμης ο άνθρωπος. Είδα ότι δεν υπήρχε κόσμος. Βγήκε όμως. Την ίδια ώρα εγώ είχα έναν αστυνομικό δίπλα μου, έναν αστυνομικό της κρυφής αστυνομίας, ο οποίος με παρακολουθούσε νομίζοντας ότι εγώ είμαι τόσο χαζός που θα φώναζα εναντίον. Εγώ δεν φωνάζω, δεν έχω καμία ανάγκη να φωνάξω. Τα λέω εδώ πέρα. Μια χαρά είμαι εδώ πέρα. Με σκεπάζει ο Παντοκράτορας. Λοιπόν, δεν τελειώνουμε. Τελειώνουμε χριστιανοί μου καλοί. Πάω, Τι βλέπω; Η γριά να πετάει το αίμα; ΠΑ πα πα πα!

Ούτε ένας δεν κουνήθηκε από την απέναντι μεριά. Ούτε αστυνομικοί ούτε τίποτα.

Εγώ έσκυψα, την πλύναμε, φέρανε οι πατέρες την παγάκια. Την περιποιήθηκαν, την φτιάξαμε και τα λοιπά.

Της κάνω το χέρι έτσι (για να δει αν είναι καλά). Δεν ξέρω αν είναι εδώ σήμερα. Πιστεύω να μην έχει έρθει. Πιστεύω είναι καλά. Να το χέρι, να το πόδι, να κι αυτά να κτλ κτλ. Είχε μια ομπρέλα. Τώρα κοίταξε εδώ πέρα. Τι έχεις πάθει; Άσε την ομπρέλα της είπα. Μετά είχε πάρει αρτοκλασία. Είχε πέσει κάτω. Την αρτοκλασία πάτερ, να την πάω στο σπίτι. Κάτσε, μην πας στο νοσοκομείο και την δώσεις νοσοκόμους. Άστην. Ας την. Πως την λένε αλήθεια;

Ο αστυνομικός λοιπόν που ήτανε δίπλα μου και πήγε να μου πει κάτι εκείνη την ώρα για το θέμα. Του λέω σε παρακαλώ. Η κατάντια της χώρας φαίνεται τώρα.

Δηλαδή αν δεν ήταν εδώ ένας παπάς με ράσα που είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος, δε θα έσκυβε κανείς να τον βοηθήσει. Εγώ δεν το κατάλαβα όταν έβαλα τη γριά στο αυτοκίνητο.

Γυρίζω λοιπόν, πάω πάτερ τη γριά στο σπίτι κι ήρθα στον πάτερ να πιω καφέ. Αλλά δεν είχανε καφέ. Αυτοί είχαν φάει κι είχαν πιει τους καφέδες κι εμένα μου είχαν αφήσει το γλυκό. Ναι, αλλά εγώ θέλω καφέ. Πάω στην καφετέρια απέναντι, να ναι καλά η κοπέλα, να παίρνει από κει καφέ. Της λέω ένα καφέ.

Θέλω να σου πω κάτι. Από την ώρα που ήρθα αυτός χάλασε η καφετιέρα μου.

Ναι, πάτερ, ρώτησε την αλήθεια σας λέω. Ανάθεμα, λέω. Πάω να φύγω. Η γριά πέφτει. Η καφετιέρα χαλάει».