Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/05) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μια 22χρονη σε κατάσταση πανικού, κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 26χρονος πρώην σύντροφός της, απειλούσε τη ζωή της, καθώς δεν μπορούσε να ξεπεράσει το γεγονός ότι τον χώρισε.

Ο νεαρός άνδρας την έπαιρνε τηλέφωνο και απειλούσε πως θα την πυροβολήσει πέντε φορές. Η κοπέλα έντρομη κάλεσε την αστυνομία και το περιπολικό έσπευσε στο σημείο που βρισκόταν, προκειμένου να την συνοδεύσει με ασφάλεια σπίτι της.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούσαν τον δράστη, τον οποίο εντόπισαν στις 04:00 τα ξημερώματα έξω από το σπίτι της 22χρονης με δύο μαχαίρια στην κατοχή του.

Σημειώνεται πως ο 26χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: Patris