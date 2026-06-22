Θύμα άγριας επίθεσης, έπεσε ένας 16χρονος από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από ένα συνομήλικο του, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος, στο Νοσοκομείο Λάρισας έχοντας υποστεί διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε ανηλίκους σημειώθηκε κατά την διάρκεια πανηγυριού στην περιοχή και σύμφωνα με την οικογένεια του ανήλικου τραυματία, αφορμή για την επίθεση που δέχθηκε ήταν η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε.

Mητέρα 16χρονου: «Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις»

«Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει και στη συνέχεια του είπε: “Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;”. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», δήλωσε η μητέρα του 16χρονου θύματος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«Του λέει “έλα να σε πάμε βόλτα”, τον πιάνει, του κάνει κεφαλοκλείδωμα, ο γιος μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά» προσθέτει η μητέρα του 16χρονου για το βίαιο περιστατικό.

Στο σημείο που έγινε ο καυγάς των δύο ανήλικων επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς να παρεμβαίνουν προκειμένου να σταματήσουν την επίθεση και να προστατεύσουν τον 16χρονο.

Το θύμα διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις και παραμένει νοσηλευόμενος.

Πατέρας 16χρονου: «Είναι ακόμη σοκαρισμένος, προσπαθεί να συνέλθει»

«Είναι ακόμη σοκαρισμένος, προσπαθεί να συνέλθει», δήλωσε ο πατέρας του 16χρονου, για την επίθεση που δέχθηκε ο γιος του.

Η οικογένεια έχει ήδη κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση, κατά του 16χρονου στο οικείο αστυνομικό τμήμα. «Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου υπέβαλε μήνυση για τις ποινικές πράξεις εις βάρος του ανήλικου γιου τους. Η αστυνομία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε και περιμένουμε τα αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Σούρλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση περιλαμβάνει καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying και ρατσιστική συμπεριφορά, ενώ οι Αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του ανήλικου.

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