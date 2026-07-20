Τους διαλόγους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης από το Ζεφύρι, που εξαπατούσε ηλικιωμένους και ξάφριζε τις οικονομίες τους, παρουσιάζει το zougla.gr. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους και ανήλικα παιδιά, έκαναν τους «τηλεφωνητές» του ΔΕΔΔΗΕ και ειδοποιούσαν για χρήματα και κοσμήματα που δήθεν κινδύνευαν από υψηλή τάση του ρεύματος. Συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου καθώς όπως φαίνεται, πιάστηκαν στον ύπνο.

Η επιχείρηση έγινε την περασμένη εβδομάδα και ο «πάτερ φαμίλιας», ο γιος του και ένας ανιψιός του, αναμένεται εντός της ημέρας να απολογηθούν στον ανακριτή.

Η σπείρα είχε γίνει ο εφιάλτης των ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποκομίζοντας λεία πάνω από 410.000 ευρώ. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, οι Αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν τρεις συγγενικές εγκληματικές οργανώσεις, περνώντας χειροπέδες σε τέσσερα κεντρικά στελέχη τους.

Στη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται συνολικά 18 Έλληνες, καθώς και 8 ακόμη άγνωστοι συνεργοί τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές και αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες (και μέσω υπολογιστή), διακεκριμένες κλοπές, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι δράστες είχαν στήσει αυτοσχέδια τηλεφωνικά κέντρα μέσα στα ίδια τους τα σπίτια σε Αττική και Αργολίδα. Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων («ghost persons»), εντόπιζαν ανυποψίαστους ηλικιωμένους και τους καλούσαν προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διάλογοι με την κα Αμαλία που της πήραν 29 πενηντάρικα

Τα μέλη της σπείρας εξαπάτησαν ηλικιωμένη, προσποιούμενα ότι δήθεν έχουν στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον γιο της και κάνουν παράλληλες συνενοήσεις για να τους αφήσει τα χρήματα και να τα προστατεύσουν από… ηλεκτροπληξία:

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Έχω 29 πενηντάρια,

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: 29 πενηντάρια,

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Και πόσα είναι αυτά, μετράω και ξανά μετράω τώρα.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Κατοστάρικα;

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Και εικοσάρικα. Πάλι να σας αφήσω, να μετρήσω τα 20άρικα τώρα.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Ναι, ναι.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Δεκάξι 20άρια. Μ’ ακούτε;

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Ναι.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Και δύο 10άρικα.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Και δύο 10άρικα, μισό λεπτό. Θύμισέ μου λίγο του γιού σας το τηλέφωνο.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Ορίστε;

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Το, όνομα του γιού σας.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Γιώργος.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Μισό λεπτό.

Οι αστυνομικοί που είχαν προχωρήσει σε νόμιμες επισυνδέσεις, σε αυτό το σημείο της συνομιλίας, κατάλαβαν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσποιούνταν ότι μιλούσαν παράλληλα στο τηλέφωνο με τον γιο του θύματος.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Έλα Γιώργο μου, ναι λεβέντη μου, μιλάω με τη μαμά. Α, γι’ αυτό πήρες εμένα; Ωραία Γιώργο μου, άκουσέ με τώρα. Έχει βρει αυτά τα χρήματα η μαμά. Ναι, τα κοσμήματα τα πήρε ο συνάδελφος για να βάλει… Ναι, ναι το φάρμακο.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Τα πήρε;

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Ναι και θα στείλω εγώ τώρα ξανά για να βάλει και υγρό στα χρήματα, με ακούτε;

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Ναι.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Ναι. Ε θα βάλω, θα στείλω εγώ το συνάδελφο να βάλει και υγρό στα χρήματα Γιώργο μου. Ωραία. Α, δε μπορεί να κατέβει η μαμά, να τα πετάξει απ’ το μπαλκόνι στο συνάδελφο; Ωραία, ωραία Γιώργο μου, τώρα ναι, ναι, ναι. Μιλάω με τη μαμά εγώ, μην ανησυχείς. Πάρε και στον αδερφό σου αγόρι μου να τον ειδοποιήσεις ότι μιλάει μαζί μου. Ναι, ναι Γιωργάκι μου ναι. Ευχαριστώ λεβέντη μου. Μπράβο, μπράβο ωραία.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Α τα πήρε; Ναι.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Μ’ ακούτε, μ’ ακούτε κυρία Αμαλία;

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Ναι. Τα πήρε τα χρυσαφικά;

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Ναι, ναι, ναι, ναι το ξέρει ο Γιώργος ναι.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Πότε;

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Μίλησα με το Γιώργο, θα βάλουμε το υγρό πάνω και σε μια ώρα μιάμιση θα τα δώσουμε.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Ω, πω, πω, πω.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Απλά θέλω να μου μαζέψεις τα χρήματα όλα σε μία σακούλα, μου είπε και ο Γιώργος. Βαλ’ τα μέσα σε μία σακούλα.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ: Δε, δε μπορώ να καταλάβω, έχω τόσο ζαλιστεί. Τέλος πάντων, να το κάνω κι αυτό.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Πάρτε ένα ποτηράκι νερό. Πάρτε μία σακούλα και βάλτε τα.

Οι δράστες στη συνέχεια πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν με την «κυρία Αμαλία» να καταλαβαίνει πολύ αργότερα τι είχε συμβεί και πώς οι οικονομίες της είχαν κάνει «φτερά».