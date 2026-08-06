Η παρουσία της υπερπολυτελούς θαλαμηγού Deep Blue στον Πόρο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στον παγκόσμιο χάρτη του υψηλού yachting. Μιλάμε για ένα σκάφος μήκους 134,2 μέτρων (440 πόδια), με χωρητικότητα 9.079 GT, κατασκευασμένο από το κορυφαίο γερμανικό ναυπηγείο Lürssen Yachts, με σχεδιασμό από το βρετανικό Winch Design και εκτιμώμενη αξία περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Deep Blue έχει συνδεθεί από διεθνείς πηγές του κλάδου με τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο Richard Liu Qiangdong, ιδρυτή της JD.com, ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η παρουσία τέτοιων σκαφών στα ελληνικά νησιά δείχνει την παγκόσμια απήχηση που έχει η χώρα μας ως προορισμός για ανθρώπους με πολύ υψηλές απαιτήσεις. Οι δισεκατομμυριούχοι επιλέγουν τα ελληνικά νησιά γιατί προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ασφάλειας, πολιτισμού και αυθεντικής φιλοξενίας. Η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει ακόμη περισσότερο στον διεθνή θαλάσσιο τουρισμό.

Χρειάζεται, όμως, να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες μαρίνες, υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.