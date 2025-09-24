Το χθεσινοβραδινό περιστατικό με τη θαλαμηγό ANGEL, σημαίας Βουλγαρίας, το οποίο προσάραξε στη νησίδα Πάτροκλος, ευτυχώς χωρίς ρύπανση ή εισροή υδάτων και με τους επιβαίνοντες ασφαλείς, μας υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο όπλο που έχουμε για να προστατεύουμε τόσο την ανθρώπινη ζωή όσο και το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο αυστηρός έλεγχος των σκαφών και η συνεχής εκπαίδευση των πληρωμάτων αποτελούν προϋποθέσεις που δεν πρέπει να παραλείπονται.

Ακόμη, η απαγόρευση του απόπλου σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πρέπει να θεσπιστεί για όλα τα σκάφη, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον ατυχήματα ή δυσάρεστα περιστατικά και να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό και υπευθυνότητα. Με σωστή ενημέρωση, πρόληψη και αυστηρή τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τέτοια περιστατικά θα παραμένουν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Θερμά συγχαρητήρια στο Λιμεναρχείο Λαυρίου και στα στελέχη του, που με την άμεση κινητοποίηση, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνησή τους απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της θάλασσας είναι πάνω απ’ όλα.