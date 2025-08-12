Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε σε παραλία των Χανιών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της στο zarpanews.gr, παρόλο που βρισκόταν στα ρηχά, ένιωσε το δάγκωμα της χελώνας χαμηλά στο πλάι του σώματός της, με αποτέλεσμα το σημείο να παρουσιάσει κοκκινίλα.

Το δάγκωμα ήταν επιδερμικό και δεν υπήρξε καμία παρενέργεια.

Η ίδια, επισημαίνει την ανάγκη προστατευτικού πλαισίου από τους αρμόδιους φορείς, τόσο του συγκεκριμένου θαλάσσιου είδους, όσο και των λουόμενων, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον, καθώς έχουν ξανασυμβεί.