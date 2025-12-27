Συγκλονισμένη και συνάμα σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Φωκίδα αλλά και το πανελλήνιο από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα Βαρδούσια Όρη, πάνω από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, όπου τέσσερις ορειβάτες, τρεις άνδρες και μια γυναίκα, εντοπίστηκαν νεκροί μετά από πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι τέσσερις ορειβάτες ανέβηκαν σε υψόμετρο 2.200–2.300 μέτρων στο βουνό για να κάνουν πεζοπορία, και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε σε χαμηλότερο σημείο, όπου και καταπλακώθηκαν από τον όγκο του χιονιού. Εκεί εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία θαμμένοι και αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι. Το συγκεκριμένο σημείο όπου εντοπίστηκε η άτυχη τετραμελής παρέα, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στην ορειβασία και όπως ανέφεραν οι φίλοι του, διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος.

Οι 4 ορειβάτες είχαν ξεκινήσει από το χωριό «Αθανάσιος Διάκος» για ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο. Κατά την πορεία τους φαίνεται πως οι ορειβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αιφνίδια χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία. Η ανησυχία συγγενών και φίλων κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες.

Το όχημά τους είχε εντοπιστεί νωρίτερα από τις Αρχές, που είχαν ειδοποιηθεί από ένα φίλο της παρέας που δεν τους ακολούθησε στην εκδρομή και όταν δεν κατάφερε να τους εντοπίσει στα κινητά τους τηλέφωνα, ενημέρωσε για την εξαφάνισή τους.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή που οδηγεί προς την κορυφή του βουνού Κόρακας, όποιυ έχει πέσει πολύ χιόνι.

Οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από τη χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες, μάλιστα ο επικεφαλής της ομάδας, ο Γιώργος Δόμαλης πραγματοποιούσε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση, όντας κάτοικος της περιοχής.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Τι δήλωσαν οι φίλοι του Γιώργου Δόμαλη

Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στον άτυχο Γιώργο Δόμαλη, αλλά και στην εξόρμηση της παρέας: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Τα καταφύγια είναι δυο, αλλά είναι κλειστά. Τα ελέγξαμε χθες, δεν είναι εκεί». «Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Ο άτυχος νεαρός ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξε συνιδρυτής σε εταιρείες που επιδίωκαν την καινοτομία στο εμπόριο, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η πληροφορία που επιβεβαίωσε το trikalaola.gr ότι η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με άλλα 3 άτομα, ήταν από χωριό του δήμου Τρικκαίων

Στην παρέα των άτυχων ορειβατών, ήταν ένας άνδρας με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, που κατοικούσε στην Πάτρα. Πρόκειται για τον Θανάση Κολοτούρο, έναν έμπειρο ορειβάτη με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές σύμφωνα με το Tempo24.news. Μαζί με τους άλλους τρεις ανθρώπους, βρήκε το θάνατο, στη χιονοστιβάδα της ορεινής Φωκίδας.

Στην αποστολή επρόκειτο να συμμετάσχει και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Ωστόσο, επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

Ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών

Η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων άτυχων ορειβατών, έχει ήδη ξεκινήσει κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι και πυκνή χιονόπτωση, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες αλλά και κινδύνους για τους διασώστες. Στο σημείο της τραγωδίας έχει μεταβεί ερπυστριοφόρο όχημα της 7ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να ανοίξει κάποιο μονοπάτι ώστε συνδράμει στο έργο της ανάσυρσης των σορών. Η μεταφορά των τεσσάρων νεκρών ορειβατών θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή ελικοπτέρου, μόλις ολοκληρωθεί η άνασυρσή τους από το σημείο όπου εντοπίστηκαν.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Σαββατοκύριακο από τις 5», από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο. «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι. Καθοριστική βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα».

Κ. Τσίγκας: «Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες – Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού»

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς τους, μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων όρεων.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», σημείωσε ο κ. Τσίγκας.

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν»,τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το έαν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

