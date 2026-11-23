Ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Σητείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη θέση Λάπιθος, στον δρόμο που συνδέει τη Σητεία με την Ιεράπετρα. Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το ΙΧ που οδηγούσε ο 68χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί και οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι.

Ο 68χρονος οδηγός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.