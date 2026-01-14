Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 41χρονο οδηγό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παράκαμψη που έχει δώσει η τροχαία στο ύψος της Λιβαδειάς λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Το αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στο ύψος της Βάγιας Βοιωτίας με φορτηγό που οδηγούσε ένας 42χρονος στο ρεύμα προς Λιβαδειά, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός και πατέρας δύο παιδιών να χάσει τη ζωή του.

Δείτε βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος:

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο οχήματα φαίνεται να μην χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.

Σημειώνεται πως στο σημείο του δυστυχήματος δεν υπάρχει φωτισμός.

Ο άτυχος 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

Πηγές: permissos, pelop.gr