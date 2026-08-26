Ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (26/8) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το δυστύχημα συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας της.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο αναβάτης παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 58χρονος υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του.

Διενέργεια προανάκρισης για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή της μοτοσυκλέτας πραγματοποιεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.