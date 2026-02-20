Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια γυναίκα έγινε τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας μια μοτοσικλέτα χτύπησε και παρέσυρε μια 74χρονη.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών η γυναίκα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματα της.

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών έχουν αναλάβει να διερευνήσουν πως συνέβη το τροχαίο δυστύχημα ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη και υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ.