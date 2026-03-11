Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις 02:00, μια νταλίκα παρέσυρε πεζό που κινούταν στη μέση του δρόμου. Σημειώνεται πως στο σημείο δεν υπάρχει καλή ορατότητα.

Ο πεζός έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του θύματος, ούτε τον έχει αναζητήσει κανείς. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

