Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις 02:00, μια νταλίκα παρέσυρε πεζό που κινούταν στη μέση του δρόμου. Σημειώνεται πως στο σημείο δεν υπάρχει καλή ορατότητα.
Ο πεζός έχασε τη ζωή του ακαριαία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του θύματος, ούτε τον έχει αναζητήσει κανείς. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Πηγή: trikalaopinion