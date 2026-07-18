Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Χαλκιδική με θύμα έναν νεαρό 19 ετών. Το συγκεκριμένο δυστύχημα συνέβη λίγες ώρες αργότερα από εκείνο με τον νεκρό 23χρονο μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε μια νύχτα έχασαν δυο νέα παιδιά της ζωή τους…

Ειδικότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Ιουλίου συγκρούστηκαν δύο οχήματα μετωπικά στο δρόμο από Πολύχρονο προς Χανιώτη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο απεγκλώβισε τον 19χρονο από το όχημα και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν ακόμη δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που βρισκόταν ο 19χρονος, ηλικίας 18 και 21 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας.

Στο άλλο ΙΧ επέβαινε ένας 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη.

Πηγή: Thesspost