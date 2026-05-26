Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05), έξω από την Λάρισα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τη 13:30, δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικα αγόρια, εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον περιφερειακό δρόμο Όσσας-Συκουρίου.

Ένας εκ των δύο νεαρών, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο δεύτερος αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: Onlarissa