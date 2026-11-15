Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στη συμβολή της λεωφόρου με την οδό Πεντέλης. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε κολόνα ηλεκτροδότησης καθώς και στο προστατευτικό στηθαίο του δρόμου.

Η διακομιδή στο ΚΑΤ και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Ο αναβάτης του δικύκλου τραυματίστηκε βαρύτατα και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Παράλληλα, στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό, την ασφάλιση του χώρου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα και στα δύο ρεύματα

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Λωρίδες κυκλοφορίας παραμένουν κλειστές και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οδηγών. Η μεγαλύτερη συμφόρηση εντοπίζεται στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, με τις ουρές των ακινητοποιημένων οχημάτων να ξεκινούν ήδη από το ύψος του «Δαχτυλιδιού» του Αμαρουσίου.