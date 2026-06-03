Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Ρόδο το απόγευμα της Τετάρτης (03/06), με έναν 77χρονο να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Ειδικότερα, το όχημα του βρέθηκε εκτός δρόμου και ο ηλικιωμένος είχε εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι μεν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ οι δε για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Ο 77χρονος, δυστυχώς, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το αυτοκίνητο από τους άνδρες της Πυροσβεστικής. Στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

Πηγή: Rodiaki